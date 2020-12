Święta, a kwarantanna

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W tym roku święta są wyjątkowe, bo naznaczone pandemią. Większość z nas spędzi je w mniejszym niż zazwyczaj gronie, a niektórzy - w samotności.

Chodzi o osoby, które muszą obecnie przebywać na kwarantannie lub izolacji. Jeżeli znaleźliśmy się w takiej sytuacji, nie powinniśmy się jednak załamywać, ale spróbować jak najlepiej wykorzystać ten czas - mówi socjolog Iwona Klimowicz.



- Może jest to moment, by posłuchać siebie, może to moment, by w sobie znaleźć przestrzeń, bo nie mamy wpływu na to jaka jest sytuacja, ale mamy wpływ na to, jak do sytuacji podchodzimy i co sami ze sobą możemy zrobić - podkreśla.



Według wytycznych rządu, w kolacji wigilijnej może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, nie wliczając tych, którzy mieszkają ze sobą na co dzień.