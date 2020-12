Sposób na karpia, sposób na barszcz...

Wielu z nas nie wyobraża sobie bez niego świąt - to karp, który także w tym roku będzie królować na wigilijnych stołach.

W każdej rodzinie przepis na przygotowanie tej ryby jest nieco inny. A jak karpia przyrządza szczeciński kucharz Leszek Wodnicki?- Trzeba wyfiletować, pozbyć się ości. Mięso tradycyjnie, panierka jak do kotleta schabowego, każdy to zna. Zawsze smażę karpia na maśle klarowanym, przygotowuję sobie wcześniej. Wkładam do naczynia żaroodpornego i dopiero przy stole wigilijnym, gdy przychodzą goście, posypuję migdałami i wkładam do piekarnika. Jest naprawdę doskonały... - zaleca kucharz.Barszcz czerwony to punkt obowiązkowy niemal każdej polskiej Wigilii. Jak go przyrządzić, aby smakował wszystkim gościom?- Tajemnicą dobrego barszczu jest zakwas, a potem przesmażone buraki, przesmażone warzywa, dużo suszonych grzybów. To wszystko musimy powolutku gotować. Naprawdę nie jest to trudne do zrobienia! - zapewnia.