Lekarze apelują: bądźmy rozważni

Nie spotykajmy się w dużym gronie podczas świąt, to dla naszego dobra - apelują lekarze. To w związku z epidemią koronawirusa.

Medycy przypominają, że epidemia to poważna sprawa i powinniśmy zachować dystans.

Zróbmy to także w trosce o personel medyczny - apeluje Magda Wiśniewska - kierownik ds. szpitali tymczasowych w Szczecinie.



- Proszę dbać o siebie, nosić maski, nie spotykać się w większym gronie, zachowywać dystans społeczny; to dla waszego dobra i zdrowia. I pomyślcie też o nas, bo może zabraknąć dla osób ciężko chorych miejsca w szpitalach widząc, jak dotychczas rozwija się epidemia - podkreśliła.



Sytuacja epidemiczna w regionie jest nadal zła - dodaje Miłosz Parczewski, lekarz naczelny ds. Covid-19.



- Nie zmniejsza się nam liczba przypadków i nie zmniejsza się liczba przypadków, które wymagają hospitalizacji, więc koniecznym jest, by "otwierać" kolejne łóżka covidove nie likwidując przy okazji poprzednich - zaznaczył.



Zgodnie z przepisami w Wigilii oprócz domowników może uczestniczyć 5 dodatkowych osób.