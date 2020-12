Wigilia za kratami. Zaduma i refleksja albo wyparcie

Ubierają choinkę, rozmawiają i tęsknią za rodzinami - osadzeni w zakładach karnych w naszym regionie nie spotkają się z najbliższymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Pozostają im wyłącznie połączenia wideo, które organizuje Służba Więzienna. To m.in. przez obostrzenia sanitarne.Paweł, jeden z osadzonych podkreśla, że więźniowie różnie spędzają ten czas - jedni poddają się "duchowi świąt", a inni wolą o tym nie myśleć.- Część osadzonych ubiera choinki, dekoruje cele własnoręcznie wykonanymi ozdobami, przygotowuje w celach małe wieczerze wigilijne i korzysta z posług religijnych. Inni zaś nie chcą boleśnie przeżywać samotności i traktują ten dzień jak każdy inny w zakładzie karnym - opowiadał.W okresie świątecznym poświęcamy osadzonym więcej uwagi - dodaje major Sebastian Matuszczak, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie.- To czas zadumy i refleksji, bo życie w zakładzie karnym na pewno w tych dniach będzie toczyło się trochę wolniej. Na pewno jest to refleksja nad czasem i nad bliskimi, których przy sobie nie mają - podkreślił.W czasie świąt osadzeni mają szerszy dostęp do telewizji, radia i prasy. Ponadto - zaoferowano im dodatkowe zajęcia terapeutyczne i edukacyjne. Wszystko po to, żeby czas spędzić produktywnie i nie przygnębiać się jeszcze bardziej izolacją - podkreślają pracownicy Służby Więziennej.