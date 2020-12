W swoim samochodzie przewoził 5 kg narkotyków. Został zatrzymany przez policję. To 26-latek ze Szczecinka.

Policjanci zatrzymali go do kontroli. W jego aucie znaleźli 4 paczki wypełnione marihuaną - na czarnym rynku warta byłaby 150 tysięcy złotych.Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu do 10 lat więzienia.