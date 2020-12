Zamiast Wigilii, paczki dla samotnych w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

430 świątecznych paczek trafi w Wigilię do mieszkańców Kołobrzegu. Wszystko za sprawą akcji Fundacji Wolne Miejsce, która każdego roku organizowała w mieście Wigilię dla Samotnych.

Tym razem z powodu pandemii koronawirusa spotkanie na największej wigilii w mieście nie jest jednak możliwe. Wolontariusze postanowili więc dostarczyć potrzebującym paczki do domów.



O tym, co otrzymają kołobrzeżanie mówi Kamil Barwinek, koordynator akcji. - Znajduje się tam 12 tradycyjnych potraw, ryba w różnym wydaniu, pierogi z kapustą i grzybami, kapusta, słodycze, pieczywo, owoce, sałatka jarzynowa, opłatek oraz prezenty i życzenia, aby każdy, kto otrzyma paczkę, mógł poczuć się milej. Co roku spotykaliśmy się w hali Milenium, teraz nie było to możliwe. Chociaż w taki sposób sprawimy, żeby te osoby w tym wyjątkowym dniu nie były głodne i dostały coś miłego - podkreśla Barwinek.



Obecnie trwa dostarczanie paczek, a wszystkie powinny dotrzeć do odbiorców przed godziną 14.