Życzę Wam, byście świętując po Bożemu, napełniali świat radością - zwraca się do mieszkańców Pomorza Zachodniego arcybiskup Andrzej Dzięga.

Metropolita szczecińsko-kamieński składa życzenia jeszcze przed wigilijnym wieczorem.- Składając sobie życzenia dzielcie się opłatkiem i dzielcie się sercem. Niech Boży pokój was przeniknie. Niech Boża łaska was ogarnie. Niech Boża radość was rozpali. Ucieszcie się sobą, uczcijcie Boga i wejdźcie w te błogosławione święta Narodzenia Jezusa Chrystusa, przyjścia Mesjasza. I niech Boży ład stanie się codziennością naszych domów - życzy abp Andrzej Dzięga.Radio Szczecin zaprasza na transmisję Pasterki z Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie. Początek dziś o północy.