Wnosimy radość do Domu Smutku - zimowa odsłona 2020

Tu przyda się prawie wszystko. A jeszcze więcej rzeczy sprawi radość podopiecznym: trwa świąteczna zbiórka na rzecz Schroniska dla Osób Bezdomnych Chorych Somatycznie w Szczecinie.

- To jest zdecydowanie to, co lubią najbardziej. Zachęcamy do wsparcia tego miejsca wypiekami świątecznymi. Ciasta, zimne napoje, które tam przywoziliśmy spotykały się z ogromnym, radosnym przyjęciem zwłaszcza, kiedy wiedzieli, że było to ciasto przygotowane z myślą o nich. Można dołączyć jeszcze do naszej akcji - apeluje jedna z organizatorek, Aleksandra Sileńska.



Można przynieść środki do pielęgnacji - szampony, kremy, odświeżacze powietrza, bandaże, ale też własne wypieki i gazowane napoje - one sprawiają mieszkańcom szczególną radość.Dom mieści się przy ul. Hryniewieckiego, na terenach portowych. Listę rzeczy, które przydadzą się jego mieszkańcom i wszystkie szczegóły można znaleźć pod wydarzeniem Wnosimy radość do Domu Smutku Koniec wydarzenia zaplanowany był w Wigilię, ale dary można przynosić też podczas Świąt.