"Krzemień" kolęduje wirtualnie [WIDEO]

Dom Kultury Krzemień w szczecińskich Podjuchach stworzył wirtualny, bożonarodzeniowy chór.

Kilkadziesiąt osób zaśpiewało wspólnie kolędę "Wśród nocnej ciszy". To wyjątkowy projekt, bo w czasie pandemii bezpośrednie spotkania były niemożliwe. Dla chcącego nie ma jednak nic trudnego.Na stronie internetowej Domu Kultury Krzemień przed kilkoma tygodniami pojawił się krótki film instruktażowy o śpiewaniu. Po jego obejrzeniu każdy chętny - niezależnie od wieku, płci czy nawet umiejętności wokalnych - mógł zgłosić się do tego wyjątkowego chóru. Wystarczyło nagrać siebie śpiewającego "Wśród nocnej ciszy" i wysłać plik do organizatorów... a oni zajęli się resztą.Z kilkudziesięciu otrzymanych nagrań stworzyli jedno - wspólne. Efekt można zobaczyć na facebookowym profilu Domu Kultury Krzemień.