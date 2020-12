Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

W okresie świątecznym miękną nam serca i otwieramy się na innych. To szczególny czas, w którym wszelkie zbiórki nie narzekają na brak ofiarodawców.

Tak ukształtowała nas nasza kultura - tłumaczy socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego doktor Anna Królikowska.



- Włączamy się w różne akcje charytatywne, czy to we postaci tego, że kupujemy jakieś dary, przekazujemy. Są takie organizowane przez kościół, ale też świeckie. Tutaj jest jakby dla wszystkich możliwość poczucia się lepiej, jako ktoś, kto coś tam z tego co ma może komuś podarować - dodaje Królikowska.



Święta to także czas pojednania i bliskości z rodziną. Psychologowie doradzają, aby na kilka dni oderwać się od pracy i codziennych trosk.