Będzie bezpieczniej na plaży w Międzyzdrojach

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Dzięki funduszom z Unii Europejskiej na kąpielisku zostanie zainstalowany radiowęzeł, który pozwoli na szybkie przekazywanie komunikatów.

- Dodatkowo na plaży i w amfiteatrze zamontowane zostaną kamery monitoringu

mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. - Szczególnie liczymy na to, że ten sprzęt będzie wykorzystywany w akcjach związanych z zaginięciami dzieci na międzyzdrojskim kąpielisku i z pewnością radiowęzeł w połączeniu z okiem kamery sprawią, że dzieci będą się szybciej odnajdywały.



Piotr Golian z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Międzyzdrojach dodaje,

że zapewni to większe bezpieczeństwo. - W ratownictwie bardzo ważna jest profilaktyka, a więc zapobieganie. Dzięki kamerom, na pewno poprawi to profilaktykę na kąpielisku. Miejmy nadzieję, że przełoży się to na mniejszą liczbę akcji w sezonie - podkreśla Golian.



Na kąpielisku miejskim w Międzyzdrojach w sezonie wypoczywa od kilku do kilkunastu tysięcy turystów.



Sprzęt zakupiono ze środków finansowych projektu: Rozwój i podtrzymywanie funkcjonowania i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii Covid-19.