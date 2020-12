Tragedia w Kamieniu Pomorskim

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie żyje kilkunastomiesięczne dziecko. Do zdarzenia doszło w pierwszy dzień świąt nad ranem.

Ze wstępnych informacji wynikało, że w jednym z mieszkań doszło do zatrucia na wskutek zaczadzenia. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala w Gryficach dwie osoby, w tym niemowlaka. Niestety lekarzom nie udało się go uratować.



Jak informuje portal kamienskie.info, straż pożarna sprawdziła mieszkanie detektorem i nie potwierdziła obecności tlenku węgla w pomieszczeniach. Podejrzewa się, że źródłem zatrucia mógł być ulatniający się z rur siarkowodór.



Prokuratora i policja ustalają przyczyny tragedii.