Świąteczne koncerty online od artystów z regionu [WIDEO]

Fot. Przemysław Kaweński

W te inne niż zwykle święta wielu z nas brakuje wspólnego śpiewania i wyjątkowych świątecznych koncertów. Choć to nie to samo, co na żywo - ale część ośrodków kultury w regionie przygotowała specjalne koncerty i muzyczne niespodzianki w sieci.





Niedaleko od Chojny, bo w Cedyni, świąteczną muzyczną niespodziankę przygotowali podopieczni studia muzycznego Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Drawsko Pomorskie to z kolei godzinny koncert online nagrany przez miejscowy Ośrodek Kultury.

Swój koncert mają także stargardzianie. "Pocztówka świąteczna" - bo taki nosi tytuł, to występy pracowni wokalnych DEFACTO i Aveira we współpracy z Artystami Sceny ArtCafe.

Świąteczny koncert nagrali między innymi uzdolnieni artyści z Centrum Kultury w Chojnie.