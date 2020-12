Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Witnica w gminie Moryń ma własne Wiejskie Centrum Kultury.

- Kończy się remont pomieszczeń, w których dawniej była szkoła - mówi Józef Piątek, burmistrz Morynia. - W tym roku jeszcze chcemy zakończyć pracę nad adaptacją budynku poszkolnego, a więc starej szkoły w Witnicy na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy, które będzie służyło mieszkańcom.



Budynek zyskał m.in. fotowoltaikę, nowoczesną pompę ciepła, odnowione zostały wszystkie pomieszczenia. Działalność centrum ruszy, jak tylko pozwolą na to obostrzenia związane z pandemią.



- Witnica to duże skupisko osób, bo około tysiąca osób, więc myślę, że to będzie ogromne wydarzenie dla tej miejscowości. Duża część społeczeństwa skorzysta z atrakcji proponowanych w świetlicy - dodaje burmistrz.



Inwestycja kosztowała ponad milion złotych.