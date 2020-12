W Pyrzycach wraca to, co lubili mieszkańcy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dobra wiadomość dla mieszkańców Pyrzyc. W nowym roku w miejsce nielubianych tężni, wróci fontanna.

- Cieszę się, że wróci fontanna. Dzieci bardzo lubiły się tu bawić. A ta tężnia to nic - mówi jedna z mieszkanek.



- Miło było posiedzieć przy fontannach, coś pluskało, ciepła woda - dodaje kolejna pyrzyczanka.



- W związku z tym, że wybudowane tężnie nie spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez mieszkańców, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne czy fontanna powinna powrócić w to miejsce, czy powinny pozostać tężnie - tłumaczy burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska. - Wynik był taki, że wracamy do fontanny, która jest dyszowa i oświetlona.



Pyrzyckie tężnie solankowe od samego początku budziły kontrowersje. Powstały osiem lat temu na skwerze po zewnętrznej stronie zabytkowych murów miejskich. Wtedy zlikwidowana została stara fontanna. Mini-tężnie nie znikną jednak z krajobrazu Pyrzyc - zostaną przeniesione obok Geotermii Pyrzyce.