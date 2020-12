Święta to czas, w którym odrywamy się od pracy i zapominamy o codziennych troskach. Taki reset jest nam bardzo potrzebny - przekonuje psycholog Elżbieta Ciuksza.

- Ktoś, kto jest pracoholikiem, to dobrze jak na parę dni zostawi tę pracę. Cieszmy się i szanujmy ten wspólny czas. Jeżeli do tego tak pochodzimy, to on nam się zawsze uda - mówi Ciuksza.



Według statystyk, Polacy są trzecim najwięcej pracującym narodem w Europie. Więcej pracują tylko Rosjanie i - co może zaskakiwać - Grecy.