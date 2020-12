Surowe restrykcje sanitarne w Czechach

W Czechach od północy obowiązuje najwyższy, piąty stopień zagrożenia epidemicznego. Wiąże się on z surowymi restrykcjami sanitarnymi.

Piąty stopień zakłada wydłużenie godziny policyjnej, która obecnie rozpoczyna się o 21:00 i trwa do 5:00 rano kolejnego dnia. Zakaz opuszczania domu nie obowiązuje między innymi podróży związanych z pracą i ochroną zdrowia. Od dziś obowiązuje też zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób. Działalność muszą zawiesić otwarte dziesięć dni temu ośrodki narciarskie. Działać mogą sklepy, ale tylko te oferujące produkty pierwszej potrzeby. Ograniczenia nie dotyczą też stacji benzynowych, kwiaciarni i salonów prasowych. Restauracje, tak jak dotychczas, mogą przygotowywać posiłki wyłącznie na wynos. Zamknięte zostają punkty usługowe, w tym salony fryzjerskie i kosmetyczne. Obostrzenia będą obowiązywać co najmniej do 10 stycznia.



Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, w Czechach rozpoczną się dziś szczepienia przeciw Covid-19. W pierwszej kolejności preparat będzie podawany medykom oraz seniorom przebywającym w szpitalach i domach opieki. Czeski rząd zakłada, że do końca przyszłego roku zaszczepionych zostanie niespełna 7 milionów osób.