Jak rozbroić kaloryczną bombę? Ekspert podpowiada

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Świąteczne spotkania przy stole to okazja to pochłaniania kalorycznych bomb. Po trzech dniach łakomstwa, dziś najwyższy czas, aby trochę się poruszać.

- Trzeba to jednak robić z głową - mówi instruktorka fitness Oliwia Pyta. - Bardzo ważne, żeby stosować ćwiczenia angażujące wszystkie partie mięśni. W tej roli doskonale sprawdzą się spacery, wolne biegi czy jazda na rowerze. Nie przemęczyć się za mocno, ale wdrożyć się w regularny wysiłek i wznosić go po świętach.



A jeżeli pogoda nie zachęca nas do wyjścia na spacer czy rower, możemy postawić na ćwiczenia w domu - tutaj sprawdzą się brzuszki lub skłony.