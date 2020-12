Szczeciński Sylwester Tenisowy wcześniej niż planowano [ZDJĘCIA]

Turnieje deblowe w kategorii open i kobiet zostały rozegrany na kortach hali KIA Polmotor Arena. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W niedzielę rozegrano turniej tenisowy, który miał się odbyć 31 grudnia.

Grałem już wcześniej na podobnych turniejach, ale trochę stresu jest - przyznaje Jan Oleszkiewicz z klubu KORT.



- Traktuję to jako trening, jako pierwsze spotkanie na jednym z ważniejszych turniejów. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Taktyki nie mam - szczerze mówiąc - przygotowanej, ale gram, żeby się udało - mówiła jedna z uczestniczek turnieju.



Jest to ostatnia szansa dla miłośników tenisa by trochę pograć i porywalizować - dodaje Przemysław Siewiński, prezes Szczecińskiego Klubu Tenisowego.



- Sylwester Tenisowy 27 grudnia... Z prostego względu: od 28 grudnia, czyli od jutra rozpoczyna się Narodowa Kwarantanna i wszelkie współzawodnictwo sportowe zostanie zawieszone - tłumaczył Siewiński.



