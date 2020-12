Potrzebujący wciąż przychodzą. Jadłodzielnia zachęca, by podzielić się posiłkiem [ZDJĘCIA]

Mniej osób niż zazwyczaj przynosi jedzenie ze świątecznego stołu do szczecińskiej Jadłodzielni. Wolontariusze proszą o wsparcie osób w potrzebie.

Były pierogi i ciasto, ale w ilościach symbolicznych. A osoby potrzebujące wciąż przychodzą.- Nie mamy pieczywa. Zapraszamy, żeby coś przynieść, bo ludzie czekają - mówi pani Mirosława Woźniak, pracująca w Jadłodzielni. - Co ludzie przynoszą, zaraz wydajemy. Nikt nie wyjdzie głodny. Zawsze coś damy.- Jestem w bardzo ciężkiej sytuacji, Jadłodzielnia pomaga. Wziąłem drożdżówki i warzywa. Biorę tyle, ile potrzebuje - mówi 65-latek bez pracy.- Przyniosłam schab ze śliwką wędzoną, rybę po grecku, karpia, wędliny, sałatki, jeszcze ktoś może symbolicznie zasiąść do naszego stołu - dodaje kobieta, która dzieli się swoim świątecznym posiłkiem.Jadłodzielnia mieści się przy ulicy Żółkiewskiego 4. Jest dziś czynna do 17. Przyjść można w każdej chwili - wystarczy zapakować jedzenie i opisać kiedy je przygotowano.W Szczecinie stoi też 7 szafek na żywność - są dostępne przez całą dobę.Ich adresy:1) przy Stowarzyszeniu Stołczyn po Sąsiedzku, ul. Nad Odrą 18, Stołczyn - czynna 24h/72) ul.Czarnogórska 68, Szczecin-Dabie - czynna 24h/73) Targowisko Zdroje, ul. Młodzieży Polskiej 26B - czynna do godziny 18:00, później dary można przekazywać na portiernię4) przy Radzie Osiedla Śródmieście Zachód ul. Władysława Łokietka 22 (wejście od podwórka) - czynna 24h/75) ul. Szczecińska 12, przy Domu Sąsiedzkim - Centrum Aktywności Lokalnej, Warszewo - czynna 24h/76) ul. Św. Ducha/przystanek bus Stare Miasto - czynna 24h/77) Bazar Smakoszy, Off Marina.