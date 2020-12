Jest odwołanie ws. reorganizacji szkoły w Piasku

Burmistrz Cedyni odwołuje się od decyzji zachodniopomorskiego kuratora oświaty w sprawie reorganizacji szkoły we wsi Piasek.

Przypomnijmy: cedyńscy radni uchwalili, że od nowego roku szkolnego szkoła w Piasku przestanie istnieć w dotychczasowej formie. Zostaną w niej tylko najmłodsze dzieci, starsze będą dojeżdżać do Cedyni. Jeszcze przed świętami kuratorium wydało negatywną opinię w sprawie uchwały, co na ten moment oznacza, że szkoła nie zostanie zlikwidowana.To opinia, jakiej oczekiwali protestujący rodzice i nauczyciele. Adam Zarzycki, burmistrz Cedyni mówi wprost, że nie rozumie decyzji kuratorium. - Nie chce polemizować w mediach na temat tego, co mi tu kurator napisała. Odwołuję się i będę się odwoływał błyskawicznie, cieszy się garstka ludzi, którzy protestowali, a martwi się cała gmina, bo to uderzy w budżet i w finanse, szczególnie w czasie Covidu-19.Odwołanie może oznaczać dla sprawy różne scenariusze. - Procedura jest taka, że odwołuję się do Ministerstwa Edukacji, i on coś z tym musi zrobić. Sprawa albo wróci do ponownego rozpatrzenia, albo uchyli całkowicie postanowienie pani kurator. Może je zmieni, może się przychyli do wniosku burmistrza, tego nikt nie wie - tłumaczy Zarzycki.Burmistrz Zarzycki w rozmowie z Radiem Szczecin zapowiedział, że jeśli i minister nie poprze decyzji radnych - będzie się odwoływał do sądu i żądał odszkodowania za straty w budżecie gminy.