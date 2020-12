Powstała nowa oczyszczalnia ścieków w Moryniu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowa oczyszczalnia ścieków w Moryniu jest już gotowa.

W ramach inwestycji wybudowano nowe biobloki, unowocześniony został też cały system oczyszczania ścieków - mówi Józef Piątek, burmistrz Morynia. - Mamy teraz dyfuzory. To jest napowietrzanie ścieków powietrzem. W zimie oczyszczalnia nie zamarza i nie musimy niczego przykrywać. Jest dużo sprawniejsza i bardziej nowoczesna od tej oczyszczalni, którą mieliśmy z lat 80-tych.



Jak podkreśla Piątek, to potrzebna i wyczekiwana inwestycja. - Jesteśmy zadowoleni z tego, dlatego że możemy spokojnie przyłączać do tej oczyszczalni wszystkich, którzy się będą budowali w Moryniu. Nie będzie sytuacji, że kogoś byśmy nie podłączyli. Jeżeli ktoś będzie chciał, ta oczyszczalnia jest w stanie przyjąć dużą ilość ścieków - dodaje Piątek.



Wartość inwestycji to ponad 5,5 miliona złotych. Ponad 3 miliony z tej kwoty pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.