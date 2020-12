Łobez przyciąga wilkami [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mają kojarzyć się z miastem, być atrakcją dla mieszkańców i przyciągać turystów. Łobez stawia na wilki, które są symbolem miasta.

Łobez i wilki to, jak wszyscy mieszkańcy Łobza wiedzą, rzecz nierozerwalna. - Na pewno mamy wilki wokół całego Łobza, bo to żywe wilki - mówi Piotr Ćwikła, burmistrz miasta. - W herbie mamy wilka w koronie. Jest czerwony. Udało się nam zrobić dwa wilczki. Jeden w parku, mały dla dzieci. Jest z wierszykiem, który ja napisałem.



Wierszyk jest i zachęca do głaskania wilczka, bo ma to zapewnić bogactwo:

"Pogłaszcz wilczka przyjacielu,

bo przed tobą było wielu,

co w legendę uwierzyli,

w Łobzie wilczka przytulili.

Wtedy życie się zmieniło i skarbonkę wypełniło".



Drugi wilk - większy i groźniejszy - jest przy Wzgórzu Rolanda w Łobzie. To jednak nie koniec. - To będzie spokojny wilk, dostojny, leżący w koronie. Skłaniający do tego, żeby tu zostać, bo Łobez to spokojne miejsce, gdzie nawet wilki mają miejsce, gdzie mogą się ukryć i odpocząć - powiedział burmistrz Ćwikła.



Trzeci wilk ma znaleźć się przy urzędzie w nowym roku. I jak zapowiada burmistrz, nie będzie ostatnim.