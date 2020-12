Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

9 mln złotych trafi do szpitali w regionie. To fundusze unijne przeznaczone na zwalczanie epidemii koronawirusa.

Skorzystają placówki, które prowadzi Urząd Marszałkowski, czyli Szpital Wojewódzki w Szczecinie, Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Szpital w Gryficach i Regionalny Szpital w Kołobrzegu.



Środki zostaną wydane na rozbudowę infrastruktury i zakup sprzętu. Największe wsparcie trafi do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie to prawie 5 mln złotych. To główny ośrodek leczenia pacjentów z Covid-19 w regionie. Zmodernizowany i doposażony w sprzęt zostanie budynek „G” placówki przy ulicy Arkońskiej. Prace potrwają do kwietnia przyszłego roku.