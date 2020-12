Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach - po raz ósmy!

Fundacja Polskich Wartości ze Szczecina przygotowuje się do kolejnej - ósmej - edycji Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach.

Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy, dzięki którym zostaną sfinansowane paczki w przyszłym roku.- Paczki trafiają do naszych Rodaków na Kresach: na Litwę, Łotwę i na Białoruś. Do kombatantów, żon kombatantów Armii Krajowej, dzieci z przedszkoli i szkół, do ośrodków Caritasu. Na Białoruś są przerzucane pojedyncze paczki przez kierowców TIR-ów, czy przez firmy transportowe. A na Łotwę przy pomocy polskiego Konsulatu. Te paczki przejechały granicę - relacjonuje Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości.Tylko podczas grudniowej akcji wysłano 1400 paczek.- Są robione listy urzędów i Caritasu. I według tych list dostarczamy paczki, jakie zamawiają. Oni określają poziom socjalny; tyle, ile potrzebują. Niektóre rodziny - wielodzietne - dostały po dwie-trzy paczki, inni dostają po jednej. Ale nie jesteśmy w stanie wszystkim zawieźć. Dowozimy tyle, ile możemy dowieźć - dodał.Fundacja Polskich Wartości wydała kalendarz na 2021 roku. Dochód ze sprzedaży kalendarza ma wspomóc akcję Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach.