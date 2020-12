Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Łobzie - mimo pandemii - spada bezrobocie. Niedawno powiat łobeski był rejonem z jednym z największych wskaźników bezrobocia w całej Polsce.

Najpierw spójrzmy na liczby i informację o rynku pracy w Zachodniopomorskiem podawaną przez Wojewódzki Urząd Pracy: tylko w październiku powiat łobeski był jedynym w całym województwie, który odnotował nie wzrost, a spadek bezrobocia.



- W roku 2003 to było 43,6 proc. Na dzisiaj na pewno jest poniżej 17 proc. - mówi Piotr Ćwikła burmistrz Łobza.



O to, czy w Łobzie jest praca, zapytaliśmy mieszkańców miasta.



- Praca jest, jak ktoś chce, to można pracować. - Trochę firm powstało... - mówili.



Jak zapewniają włodarze gminy - ma być jeszcze lepiej, bo miejsca w strefie ekonomicznej są i czekają na kolejnych przedsiębiorców.