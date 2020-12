Eksperci RSnW podsumowali mijający rok

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pandemia koronawirusa zdominowała życie polityczne w Polsce mijającego właśnie 2020 roku. Jaki to był rok? Podsumowali eksperci w "Radio Szczecin na Wieczór".

Rząd sobie z nią radził i nie radził, tym samym Prawo i Sprawiedliwość poniesie sutki wyborcze zarządzania w kryzysie. Nawet jeśli wybory rozpoczną się za 3 lata - mówił Łukasz Warzecha z tygodnika "Do Rzeczy".



- Po prostu dlatego, że bardzo wiele osób, konsekwencje tych działań rządu będzie wciąż odczuwać. Nawet gdyby - co wydaje mi się średnio prawdopodobne - akcja szczepień okazała się wielkim sukcesem, to i tak odczuwalne skutki tego co się wydarzyło, czyli np. to, że ktoś stracił biznes albo stał się dużo uboższy, to będzie nadal oddziaływało na wybory polityczne - mówił Warzecha.



Nie ma rządu, który poradziłby sobie w pandemii idealnie. Polski rząd na tle innych w Unii Europejskiej wypadł przyzwoicie - mówił z kolei Adrian Stankowski z "Gazety Polskiej".



- Można narzekać na Prawo i Sprawiedliwość, bo to oczywiście jest tak, że w czasie pandemii rządy Zjednoczonej Prawicy popełniały błędy. Głównie komunikacyjne, ale nie tylko. To nie jest tak, że to są rządy idealne. Ale alternatywa w tej chwili po prostu nie istnieje - mówił Stankowski.



Poza tym, jak dodali goście Radia Szczecin, najważniejszymi wydarzeniami w roku 2020 w Polsce były m.in. wybory prezydenckie, tzw. strajk kobiet, a także zablokowanie przez grupę posłów PiS projektu "Piątka dla zwierząt".