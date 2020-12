Dodatkowe oświetlenie i podniesione przejście dla pieszych - tak zmieniło się skrzyżowanie ulic Limanowskiego z Wojska Polskiego w Stargardzie.

Zmiany mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych - w tym uczniów, którzy chodzą tą drogą do pobliskiej podstawówki.



To kolejne wyniesione przejście w Stargardzie - podobne rozwiązania pojawiły się między innymi na ulicach Kazimierza Wielkiego, 11 Listopada czy Lotników. Zmuszają one kierowców do wolniejszej jazdy przed przejściem.



Remont kosztował ponad 300 tysięcy złotych. 100 tysięcy pochodziło z rządowego programu ,,Razem Bezpieczniej".