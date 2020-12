Szczepionki. Jak? Gdzie? Kiedy?

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie trzeba się najpierw zapisać, a później wypełnić ankietę - to procedura dla każdego przed zaszczepieniem się przeciwko koronawirusowi.

Pierwsze szczepionki dotarły już do Polski; preparaty w pierwszej kolejności otrzymują pracownicy służby zdrowia, później przyjdzie czas na seniorów i służby mundurowe.



Zapisy do masowych szczepień populacyjnych mają ruszyć w połowie stycznia.



Są one dobrowolne, dlatego każdy, kto będzie chciał w nich wziąć udział będzie musiał zgłosić się np. do swojej przychodni i otrzymać skierowanie do punktu szczepień.



- Pani rejestratorka wprowadza skierowanie pacjenta i jest ono widoczne dla lekarza kwalifikującego - on otrzymuje w rejestracji ankietę, którą wypełnia wstępnie, by przyspieszyć czas i zastanowić się nad odpowiedziami na pytania. Analizuje ankietę, bada pacjenta, uznając, że jest zakwalifikowany, oznacza to w systemie i ta informacja idzie do pań pielęgniarek szczepiących w punkcie szczepień - tłumaczyła dr Joanna Łasecka-Zadrożna, koordynator szczepień w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.



Przeciwwskazania do podania to m.in. uczulenie na któryś ze składników preparatu.



Wkrótce Narodowy Fundusz Zdrowia opublikuje listę placówek, które będą realizować szczepienia w regionie.