Ukradł 50 czekolad i pobił pracownika sklepu. Grozi mu długa odsiadka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

We wrześniu złodziej ukradł czekolady za blisko 200 zł. Teraz podejrzany z Goleniowa odpowie za to przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Mężczyzna wszedł do sklepu sieci Biedronka i zabrał około 50 czekolad. Gdy próbował wybiec, ekspedient chciał odebrać słodycze złodziejowi, ale ten pobił pracownika sklepu. Groził mu także śmiercią. Obsługa powiadomiła policję.



Mundurowi zatrzymali sprawcę. Okazało się, że wcześniej odsiedział już karę pół roku więzienia - również za kradzież. 22-latek przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień.



Teraz złodziejowi recydywiście grozi od roku do 15 lat więzienia. Na wniosek prokuratora trafił do aresztu tymczasowego.