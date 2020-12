Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

40 dwuosobowych pokoi z łazienkami, nowa kuchnia i stołówka - tak po przebudowie wyglądać będzie internat Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie.

Zmodernizowany obiekt przy ul. Klonowica zmieni zupełnie wygląd. Zyska docieplenie i nową instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.



Wszystkie prace powinny zakończyć się w pierwszej połowie przyszłego roku.



- Prace są zaawansowane, jesteśmy na etapie robót wykończeniowych; zewnętrzna część budynku jest przygotowana, toczą się prace w środku. We wrześniu następnego roku, gdy uczniowie będą mogli wrócić do zajęć, będą mogli z internatu skorzystać - mówi Piotr Zieliński z Urzędu Miasta Szczecin.



Całkowity koszt przebudowy internatu szczecińskiej "samochodówki" to kwota ponad 11 milionów złotych.