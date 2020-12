Wielka wyprzedaż książek Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie otworzyła sklep internetowy i sprzedaje książki. W ofercie jest ponad 10 tysięcy tytułów.

Na sprzedaż trafiają książki, które nie są wypożyczane - mówi Michał Polasik z Miejskiej Biblioteki Publicznej.- Są to książki niewypożyczane przez wiele lat. Mamy dokładne raporty i analizujemy je. Zostawiamy sobie po jednym egzemplarzu w bibliotece, żeby czytelnicy nigdy nie byli stratni i nadal mogli je wypożyczać. Większość książek wycofujemy do sklepu i sprzedajemy - mówi Polasik.Większość książek jest w cenie złotówki.- Przeciętna cena sprzedawanej książki wynosi 2 zł. Chociaż faktycznie większość jest po złotówce. Dlatego tak mało, bo są to książki używane w bibliotekach, a więc w stanie określanym jako przeciętny. Mają pieczątki, są czasami lekko przybrudzone, mają sfatygowane okładki. To po pierwsze. Po drugie, zasadniczo jesteśmy instytucją non profit, naszym celem jest jakby oddać książki w dobre ręce - mówi Michał Polasik.Dotychczas udało się sprzedać 3500 książek. W ich miejsce zostaną zakupione nowe publikacje. Książki można kupić na stronie sklep.mbp.szczecin.pl Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie prowadzi taką akcję jako jedyna w Polsce.