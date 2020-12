Rybołów. Fot. YouTube / Komitet Ochrony Orłów

Leśnicy i energetycy będą współpracować na rzecz rybołowa. Dla tego ptaka, m.in. w Kliniskach i Gryfinie, powstaną gniazda lęgowe na słupach linii najwyższych napięć.

To efekt porozumienia Polskich Sieci Energetycznych i Lasów Państwowych.



Rybołów to jeden z najrzadszych ptaków drapieżnych w Polsce. Jak wynika z danych Komitetu Ochrony Orłów, w naszym kraju żyje zaledwie 26 par lęgowych tego ptaka - głównie w pasie przygranicznym z Niemcami. Montowanie gniazd lęgowych na słupach linii najwyższych napięć ma być sposobem na rozród rybołowa. Tak udało się to zrobić w Niemczech. Tam 70% jego populacji gniazduje właśnie na słupach linii najwyższych napięć.



Budowa platform lęgowych dofinansowana jest z środków unijnych.