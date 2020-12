Rondel - odkryty pod Nowym Objezierzem w gminie Moryń - nominowany do nagrody "Archeologiczne Sensacje 2020".

Chodzi o osadę sprzed ponad 7 tysięcy lat, której pozostałości znaleźli i zbadali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego i Gdańskiego. Są tam między innymi kości, a także narzędzia, którymi posługiwali się ówcześni rolnicy.To odkrycie ma wymiar nie tylko naukowy, a plany są dalekosiężne - mówi doktor Agnieszka Matuszewska.- Nie możemy też zapomnieć o rozwoju turystyki. Jesteśmy przekonani, że ze względu na to, jaki jest potencjał archeologiczny tego regionu, że to miejsce może stać się bardzo cennym produktem turystycznym w skali całego regionu - mówi Matuszewska.Na rondel można głosować do 10 stycznia na stronie archeologia.com.pl