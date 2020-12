GDDKiA podsumowuje 2020 rok

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Kończący się rok, to czas na podsumowania. Nie tylko ze względu na epidemię, szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie oddał do użytku takiej ilości dróg, jak w ubiegłym roku, a było to wówczas 140 kilometrów nowych tras.

Dlaczego tak się stało i czy to oznacza klęskę?



Ten rok jest zupełnie inny, jak tłumaczył dyrektor oddziału Łukasz Lendner: - Ten rok minął w Generalnej Dyrekcji nie jako rok oddawania inwestycji, ale podpisywania umów. Podpisaliśmy umowy aż na 80 kilometrów nowych dróg ekspresowych za kwotę 3,3 miliarda zł.



Są jednak inwestycje, choćby budowa dwóch odcinków S3, które wyprzedzają terminy - dodał rzecznik oddziału Mateusz Grzeszczuk: - Tam jeszcze pewne prace się toczą, poza jezdniami głównymi, z tego względu, że termin kontaktowy to jest kwiecień przyszłego roku i tu będziemy mieli już wkrótce kolejne kilometry drogi ekspresowej S3 zakończone i oddane do ruchu.



W przygotowaniu są też między innymi budowa Obwodnicy Przecławia czy wydłużenie trasy S10 w kierunku Piły.