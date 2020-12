Czy w Niemczech wystarczy szczepionek?

Coraz więcej niemieckich lekarzy oskarża rząd o błędne decyzje w kwestii przebiegu szczepień przeciwko COVID-19.

Eksperci są zgodni, że rząd zamówił zbyt mało szczepionek, co w konsekwencji bardzo opóźni kampanię powszechnych szczepień.Szef liberalnej FDP Christian Lindner, ekspert ds. zdrowia w SPD Karl Lauterbach oraz premier Bawarii Markus Soeder twierdzą, że w dobie kryzysu rząd musi szybko podjąć własną decyzję o dodatkowej produkcji i zakupie szczepionki.Niemiecki rząd planuje w sumie kupić 300 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Na razie zamówiono 86 milionów dawek. Ministerstwo zdrowia zapewnia, że do końca roku rząd federalny kupi 3 miliony dawek.Dostawcami szczepionek oprócz firmy Biontech-Pfizer najprawdopodobniej będą m.in. firmy: "Astra Zeneka", "Moderna", "Johnson-Johnson" oraz być może "Curevac".Minister zdrowia potwierdza, że szczepionki jest na styk, ale jednocześnie odrzuca możliwość samodzielnego niemieckiego zakupu dodatkowych szczepionek. "Dwadzieścia siedem państw unijnych wspólnie zdecydowało się na europejską drogę. To oznacza, że nie ma miejsca na bilateralne porozumienia. Wspólne porozumienie nie miałoby sensu, gdyby każdy oddzielnie negocjował własne kontrakty. Moim zdaniem europejskie rozwiązanie to była dobra decyzja" - powiedział Spahn.Senator ds. zdrowia w Berlinie Dilek Kalayci ostrzega, że obecna ilość szczepionek ledwo wystarczy na zaszczepienie mieszkańców domów opieki i ich opiekunów.