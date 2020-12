Fot. pixabay.com / AndrzejRembowski (CC0 domena publiczna)

Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S3.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Sitno, to na odcinku między Pyrzycami a Myśliborzem.



Samochód wypadł z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest lewy pas ruchu.



Utrudnienia mogą potrwać do godziny 23:00.