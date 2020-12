Kompleks Uznam Arena już gotowy, ale z otwarciem trzeba poczekać [ZDJĘCIA]

Uznam Arena w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Wiceprezydent Świnoujścia Barbara Michalska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Uznam Arena w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Uznam Arena w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Uznam Arena w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Uznam Arena w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Uznam Arena w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wyczekiwany przez świnoujścian kompleks sportowy z basenem jest gotowy. Uznam Arena jest po pierwszym odbiorze, a miasto zapowiada także artystyczną niespodziankę.

Jak podkreśla wiceprezydent Świnoujścia Barbara Michalska, Uznam Arena to rozwiązania pod każdym względem nowoczesne. Basen jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a w sali sportowej jest ścianka wspinaczkowa.



- Jest to kompleks obiektów sportowych, który przylega bezpośrednio do szkoły zawodowej. Jego zarządcą będzie nasz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zostały zakończone także sprawy formalne, w tym mamy decyzję na użytkowanie. Teraz tylko sprawa obecnej pandemii komplikuje fakt otwarcia tego obiektu i udostępnienia go dla szerokiej publiczności - mówi Michalska.



Uznam Arena to nie tylko sam sport, bo w tworzenie tego miejsca byli zaangażowani architekci wnętrz. Aranżacje mają zaskakiwać, jak chociażby ściana z mchu na recepcji. Ale jest coś jeszcze.



- Wstawiliśmy tam również takie elementy sztuki świnoujskiej, ale to będzie niespodzianka. Wykorzystaliśmy mozaikę, którą stosuje się na pływalniach, w trochę inny sposób, aniżeli robi się to powszechnie. Ale chciałabym, żeby to była niespodzianka na otwarcie tego obiektu - mówi wiceprezydent Świnoujścia.



Wartość całej inwestycji to blisko 44 mln. złotych. Na ten moment nie wiadomo kiedy będzie można korzystać z obiektu, bo to uzależnione jest od poluzowania obostrzeń rządu w związku z Covid-19.