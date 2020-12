Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

dni w roku dla psów - wiele z nich panicznie boi się huku fajerwerków.

To jeden z najgorszych Co zrobić, aby nasz pupil wytrzymał sylwestrowe wystrzały? Radzi weterynarz Leonard Gugała.



- Jeżeli zwierzę jest bardzo zestresowane, musimy o takiego pacjenta zadbać. Wyjść wcześniej na spacer, podać mu te wszystkie leki, pozwolić mu na miejsce, jeżeli chce być w jakimś kąciku czy łazience, to stworzyć mu warunki, by sobie tam siedział - mówi Gugała.



Weterynarz dodał także, że kiedy już rozpoczną się wystrzały, nie należy rozczulać się nad psem i go przytulać. Zwierzę pomyśli wtedy, że jest nagradzane za swój lęk i będzie się bało jeszcze bardziej.

Co zrobić, aby nasz pupil wytrzymał sylwestrowe wystrzały? Radzi weterynarz Leonard Gugała.