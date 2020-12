Zmiany na kołobrzeskim targowisku miejskim

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Administrację nad rynkiem przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu przejmuje Zieleń Miejska. Miejska spółka zajmie miejsce prywatnego dzierżawcy.

O przyczynach zmian mówi Piotr Lewandowski, dyrektor do spraw technicznych spółki.



- Od przyszłego roku nie będzie opłaty targowej, dlatego obecny dzierżawca targowiska zrezygnował z umowy dzierżawy. Zieleń Miejska od stycznia będzie nim administrować. Podpisujemy teraz umowy z osobami, które mają stałe pawilony na targowisku - mówi Lewandowski.



Zawieszenie poboru opłaty targowej to efekt zapisów ustawy covidowej i pomoc dla małych przedsiębiorstw.



Miejska spółka będzie zarządzać handlem w dotychczasowej lokalizacji tylko do końca września. Z początkiem października rozpocznie się bowiem zapowiadana od lat przebudowa targowiska, której koszt sięgnie 6 milionów złotych. Na czas prac handlujący będą mogli przenieść się na inną miejską działkę, przy ulicy 6 Dywizji Piechoty. Inwestycja ma potrwać pół roku.