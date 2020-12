Terminal kontenerowy w Świnoujściu może kosztować nawet 4 mld zł

Nawet cztery miliardy złotych będzie kosztował terminal kontenerowy w świnoujskim porcie. Tak szacuje jego zarząd.

Trwają właśnie poszukiwania firmy, która go zaprojektuje, wybuduje i będzie jego operatorem.Jak informują władze portu, terminal będzie bardzo dobrze skomunikowany - między innymi przez sieć połączeń kolejowych. Przez najbliższe dwa lata Polskie Linie Kolejowe w świnoujskim i szczecińskim porcie zmodernizują 100 kilometrów torów i blisko 84 km sieci trakcyjnych. Do tej pory kolej wydała na te prace 1,5 miliarda złotych.Między innymi dzięki temu ma stać się ważnym przystankiem tranzytowym w korytarzu transportowym między Europą środkowo-wschodnią a Skandynawią, a także istotnym przystankiem na linii Bałtyk-Adriatyk i Morze Śródziemne.Władze portu szacują, że terminal powstanie w ciągu czterech lub pięciu lat. Przedsiębiorstwa zainteresowane budową terminalu mogą składać swoje oferty do 28 stycznia.