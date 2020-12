Chciał sprzedać kradzione samochody. Trafił do aresztu

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Paser samochodów ze Szczecina odpowie przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Mężczyzna miał do sprzedaży dwa samochody, w tym jeden luksusowy. Skradzione w Niemczech na przestrzeni ostatniego roku auta to Ford Focus o wartości blisko 40 tysięcy złotych oraz Porsche 911, warte ponad 700 tys. zł.



Policjanci ustalili a potem namierzyli sprawcę i odwiedzili go w domu. Samochody stały w garażu podejrzanego. 32-latek przyznał się do winy, był w przeszłości karany.



Paser, na wniosek prokuratora, trafił do aresztu tymczasowego. Teraz grozi mu od roku do 10 lat więzienia.