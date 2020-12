Kolejne dziki z ASF w naszym regionie

Kolejne martwe dziki z ASF znalezione w naszym województwie. Tym razem to cała wataha.

Znalezisko było zaledwie kilka kilometrów od pierwszych dwóch padłych dzików z wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń, czyli w okolicach wsi Czeli, niedaleko Mieszkowic- mówi dr Maciej Prost, Zachodniopomorski Lekarz Weterynarii.- W tej złej sytuacji, dobrą informacją jest to, że te upadki są ograniczone do jednego miejsca i póki co nie wykazuje choroba ta tendencji do przemieszczania się w głąb województwa - dodaje Prost.ASF to wirus śmiertelny dla świń i dzików. Inne zwierzęta, a także człowiek, mogą go przenosić.W przypadku wykrycia wirusa na fermie, wszystkie świnie muszą zostać zutylizowane.W promieniu 30 kilometrów znajdują się dwie duże hodowle, gdzie łącznie znajduje się 50 tysięcy świń.Pierwsze przypadki ASF w Polsce zidentyfikowano kilka lat temu. Wówczas zakażone dziki przedostały się prawdopodobnie z Ukrainy lub Białorusi.