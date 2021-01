Wielkie plany na... zmiany w Baniach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nad jeziorem Długim powstanie nowa plaża z całym kompleksem rekreacyjnym. - Ma też być bezpieczniej - zapowiada Arkadiusz Łysik, zastępca wójta gminy Banie.

- Inwestycja jest długo oczekiwana przez mieszkańców, jezioro jest bardzo piękne. Natomiast plaża, która obecnie funkcjonuje, koliduje trochę z bezpieczeństwem, gdyż znajduje się właściwie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej. Brak miejsc parkingowych, jest niebezpiecznie. Co roku w sezonie są skargi mieszkańców i zażalenia. Nowa plaża będzie nawiązywać historycznie do przeszłości - tłumaczy Łysik.



Chodzi o to, jak Banie wyglądały jeszcze przed wojną, kiedy infrastruktura nad jeziorem rzeczywiście była imponująca. Inwestycja jest obecnie na etapie kompletowania dokumentacji. A planów na zmiany jest dużo.



- Planujemy zmodernizować nabrzeże, wybudować pomost, który będzie osadzony na palach, będzie też zbudowany parking i skatepark, siłownia zewnętrzna, zamiennie być może plac zabaw. Będzie wiata widokowa i ścieżka rowerowa, a całe nabrzeże wyczyszczone - dodaje Łysik.



Gmina jeszcze przed świętami złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To koszt ok. 3,5 mln. złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - nowa plaża będzie gotowa najpóźniej w 2022 roku.