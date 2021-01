Od dziś umowy o dzieło trzeba zgłaszać do ZUS-u

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od dziś przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Można się z niego wywiązać, wysyłając podstawowe dane o zawartej umowie za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych.

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski wyjaśnia, że należy wypełnić specjalny formularz RUT i złożyć go w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. W formularzu mają być przekazane ogólne informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też jej przedmiotu.



Paweł Żebrowski zaznaczył, że zgłaszanie do ZUS umów o dzieło ułatwi weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych. Rejestr pozwoli na oszacowanie zawieranych w Polsce tego typu umów.



Zgromadzone w rejestrze informacje będą też wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych oraz do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.