Wyspa Karsibór będzie jedną z największych atrakcji turystycznych Świnoujścia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Karsibór się zmienia i wkrótce wyspa ma być jedną z kolejnych atrakcji Świnoujścia.

Już osiem lat temu miasto wspólnie z mieszkańcami opracowało turystyczną koncepcję zagospodarowania wyspy, teraz jest ona realizowana - mówi Barbara Michalska, wiceprezydent Świnoujścia.



- Mieszkańcy i turyści znają tę turystykę głównie z racji plaży i dzielnicy nadmorskiej. Natomiast Karsibór to jest trochę inna wyspa, o przepięknych naturowych walorach. Mając na uwadze obszar Natura 2000 i taką sielskość tej wyspy, spodziewamy się, że to będzie kolejna, bardzo mocna atrakcja w Świnoujściu - mówi Michalska.



Obecnie Karsibór wygląda jak plac budowy, bo w trakcie jest chociażby remont trzykilometrowej ulicy 1 Maja. Tej, przy której znajduje się jedna z atrakcji wyspy, czyli pomnikowa Aleja Dębów, które na czas inwestycji są zabezpieczone.



- Jesteśmy po kilku przetargach, gdzie poszczególne zadania są w trakcie realizacji. Mamy już wybudowaną przystań kajakową. W tej chwili trwa przetarg na bazę rybacką i w ramach przebudowy głównej ulicy 1 Maja, ciągnącej się wzdłuż wody, zostanie zrealizowany deptak ze strefami rekreacyjnymi - mówi wiceprezydent Świnoujścia.



Każda z inwestycji jest realizowana osobno, a Świnoujście stara się o dotacje na pokrycie kosztów. Sama budowa przystani rybackiej to koszt około 11 milionów, z czego ponad 10 pochodzi ze środków unijnych.



Karsibór to wyspa położona między Zalewem Szczecińskim a Starą Świną. Powstała pod koniec XIX wieku, kiedy to przekopano fragment wyspy Uznam, a Kanał Piastowski skrócił drogę wodną ze Świnoujścia do portu w Szczecinie.