Obwodnica Myśliborza ratunkiem dla zabytkowej Bramy Nowogródzkiej [ZDJĘCIA]

Brama Nowogródzka w Myśliborzu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ten rok będzie dla mieszkańców Myśliborza przełomowy. Zostanie ukończona długo wyczekiwana obwodnica, a to oznacza także koniec niszczenia zabytkowej Bramy Nowogródzkiej.

Dziś samochody ciężarowe są zmuszone przejeżdżać przez centrum miasta, a tym samym tuż obok zabytku - mówi Piotr Sobolewski, burmistrz Myśliborza.



- Brama Nowogródzka, jeden z największych zabytków w Myśliborzu, znajduje się w pasie drogi krajowej numer 26. Od czasu do czasu zdarza się, że nieuważni kierowcy TIR-ów po prostu zahaczają o jej elementy i uszkadzają jej strukturę - mówi Sobolewski.



Obecnie brama razem z drogą jest zarządzana przez szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To się w tym roku zmieni, ale najpierw GDDKiA wyremontuje budowlę.



- W porozumieniu z Generalną Dyrekcją zostanie przeprowadzony generalny remont Bramy Nowogródzkiej. Po to, żeby po wybudowaniu obwodnicy, ulica Bohaterów Warszawy wraz z bramą została przekazana kaskadowo przez samorząd wojewódzki do gminy - mówi burmistrz Myśliborza.



Remont bramy i przekazanie jej miastu oraz brak samochodów ciężarowych w centrum Myśliborza są nierozerwalnie związane z budową obwodnicy. Ta ma być gotowa w trzecim kwartale tego roku.