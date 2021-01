Nowoczesny quad trafił do trzcińskiej OSP [ZDJĘCIA]

Przyda się, aby szybko dotrzeć w trudny teren, ale też do akcji ratowniczych na ścieżkach rowerowych. Trzcińska Ochotnicza Straż Pożarna zyskała właśnie nowoczesnego quada Polaris z napędem na cztery koła.

Pojazd może być wykorzystywany chociażby do poszukiwań zaginionych lub ewakuacji poszkodowanych w wypadkach krótszą drogą, która jest niemożliwa do pokonania przez strażackie pojazdy bojowe.



Quad kosztował blisko 50 tysięcy złotych, a jego zakup został niemal w całości dofinansowany z z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sama gmina Trzcińsko-Zdrój dołożyła do zakupu 1300 złotych.