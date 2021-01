Pierwszy program rehabilitacji po Covid-19 zakończony w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Uzdrowisko Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Uzdrowisko Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pierwsi pacjenci zakończyli pilotażowy program rehabilitacji po Covid-19. Program, który ma pomóc wrócić do pełni sił po chorobie, prowadzi Uzdrowisko Świnoujście.

Pierwszymi pacjentami, którzy skorzystali z rehabilitacji, są pracownicy świnoujskich sanatoriów, którzy chorowali na Covid-19.



- Właściwie wszystko zaczęło się po chorobie. Wróciłam do pracy i nie byłam w stanie pracować. Nie miałam siły. - Były przeprowadzone ćwiczenia, z każdym dniem bardziej zaawansowane, do ostatniego etapu, gdzie już naprawdę czuliśmy się świetnie wszyscy. - Dzięki tej rehabilitacji właśnie jestem znowu w pracy - mówią uczestniczki pilotażu.



Sama rehabilitacja to program dostosowany do potrzeb osób, które chorowały na Covid-19 - tłumaczy Anna Wierzbicka, fizjoterapeutka.



- Rehabilitacja pocovidowa obejmuje ćwiczenia oddechowe w grupie, ćwiczenia na cykloergometrze, pole magnetyczne też u niektórych pacjentów było wykonywane - mówi Wierzbicka.



Na ten moment program jest płatny, ale jak podkreśla Alicja Borzymowicz z Uzdrowiska Świnoujście, wszyscy mają nadzieję, że to się zmieni.



- Czekamy aż NFZ będzie współfinansował tego typu działalność - mówi Borzymowicz.



Obecnie program rehabilitacji współfinansowany przez NFZ jest prowadzony w Głuchołazach.