Podsumowanie roku w Kościele Katolickim

Lockdown w kościołach, przełożenie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, przekształcenie Hagii Sophii w meczet, czy wreszcie wyróżnienie dla Fundacji Małych Stópek - to tylko niektóre wydarzenia minionego 2020 roku w Kościele na Pomorzu Zachodnim i na całym świecie.

Jak pogodzić odpowiedzialność za życie z możliwością praktykowania wiary w czasach pandemii - tłumaczył proboszcz parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Będargowie ks. dr Grzegorz Adamski.- To, że nie możemy przejawiać naszej religijności, nie możemy brać udziału w obrzędach, liturgii, wspólnocie, nie oznacza, że zamiera nasza duchowość - mówi Adamski.Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego została przesunięta - mówił z kolei ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik Archidiecezji Warszawskiej.- Co nie znaczy, że zawieszone są przygotowania duchowe, które odbywają się na poziomie diecezji, parafii, przez różne portale i media - mówi Śliwiński.W Stambule słynna Hagia Sophia została zamieniona z muzeum w meczet. Co zostało chrześcijanom w tej sytuacji? i odpowiadał ks. Paweł Stefanowski, proboszcz cerkwi prawosławnej w Szczecinie.- Myślę, że szukać jedności, dlatego, że w jedności siła. Dopóki chrześcijanie byli w jedności, byli niepokonani - mówi Stefanowski.W ubiegłym roku Rzecznik Praw Dziecka wyróżnił Fundację Małych Stópek za zasługi dla ochrony praw dziecka. Cieszył się ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek.- Wiem, że zadowolenie będzie także na twarzach naszych darczyńców, którzy wspierają działania fundacji - mówi Kancelarczyk.Podsumowanie roku w Kościele na radioszczecin.pl/religia